В киевское метро идут работать женщины, уже учатся на машиниста - руководитель метрополитена

В КП "Киевский метрополитен" идут работать женщины, сейчас одна женщина учится на машиниста.

Об этом сообщил и.о. начальника коммунального предприятия Виктор Выговский.

Кроме того, женщины трудоустраиваются и на другие специальности.

"Сейчас в технической школе продолжается подготовка будущих машинистов, среди слушателей - одна женщина. Эта группа завершит обучение и выйдет на линию в конце этого года. В то же время в ближайшее время мы объявим новый набор на курсы машинистов. Надеемся, что к ним присоединятся как мужчины, так и женщины. Всего на предприятии работает 41% женщин и 59% - мужчин", - подчеркнул Виктор Выговский.

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По его словам, ситуация с нехваткой специалистов в столичном метро связана в частности со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой.

"На сегодня мы имеем более 15% вакантных должностей на предприятии.

Это вакансии слесарей, токарей, электриков, машинистов метро", - рассказал Виктор Выговский.

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Напомним:

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.