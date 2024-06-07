Все разделы
Укр / Рус

В киевское метро идут работать женщины, уже учатся на машиниста - руководитель метрополитена

Пятница, 7 июня 2024, 13:42 - Виктор Волокита
 

В КП "Киевский метрополитен" идут работать женщины, сейчас одна женщина учится на машиниста.

Об этом сообщил и.о. начальника коммунального предприятия Виктор Выговский.

Кроме того, женщины трудоустраиваются и на другие специальности. 

"Сейчас в технической школе продолжается подготовка будущих машинистов, среди слушателей - одна женщина. Эта группа завершит обучение и выйдет на линию в конце этого года. В то же время в ближайшее время мы объявим новый набор на курсы машинистов. Надеемся, что к ним присоединятся как мужчины, так и женщины. Всего на предприятии работает 41% женщин и 59% - мужчин", - подчеркнул Виктор Выговский.

Реклама:

По его словам, ситуация с нехваткой специалистов в столичном метро связана в частности со спецификой профессии, вынужденной миграцией и мобилизационной работой. 

"На сегодня мы имеем более 15% вакантных должностей на предприятии. 

Это вакансии слесарей, токарей, электриков, машинистов метро", - рассказал Виктор Выговский. 

Реклама:

Напомним:

КП "Киевский метрополитен" из-за острого дефицита специалистов рабочих профессий, возникшего в связи с миграцией и мобилизацией, вынуждено увеличивать интервалы между поездами в пиковые часы.

метрополитен Киев трудоустройство
Реклама:
Материалы по теме
В столичном метро с понедельника увеличатся интервалы движения поездов 2 июня 2024, 15:30
На станции метро "Вокзальная" в Киеве начнут капитальный ремонт эскалатора 2 июня 2024, 11:43
Киевское метро увеличивает интервалы поездов из-за нехватки кадров после мобилизации 30 мая 2024, 13:34
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте