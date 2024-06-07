"Интерфейс почти скопировали с Google Docs": Дубилет запустил сервис для подписи документов

Экс-министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет запустил сервис для подписи и обмена документами Dubidoc.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Мы запускаем в Украине новый сервис Дубидок (Dubidoc). Это - бесплатный сервис для подписи и обмена документами. Могут пользоваться все украинцы - как для личных дел, так и для бизнеса", - сообщил он.

По его словам, если надо подписать документ, то можно открыть его через Dubidoc и подписать с помощью приложения "Дія", а затем - поделиться с кем надо.

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"Интерфейс мы почти скопировали с Google Docs. Есть веб-версия, а также приложения iOS и Android. Удобный доступ для бухгалтеров, сортировка по тегам и другие удобные функции", - подытожил Дубилет.

Напомним:

Компания Fintech Farm бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, разрабатывающая "цифровые банки" в разных странах мира, закрыла инвестиционный раунд размером в 32 млн долл.

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Экономическая правда.