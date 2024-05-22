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Fintech Farm Дубілета закрила раунд інвестицій розміром 32 мільйони доларів

Середа, 22 травня 2024, 14:05 - Володимир Тунік-Фриз

Компанія Fintech Farm колишнього міністра Кабінету міністрів Дмитра Дубілета, що розробляє "цифрові банки" у різних країнах світу, закрила інвестиційний раунд розміром у 32 млн дол.

Про це повідомляє співзасновник компанії Дмитро Дубілет та своїй сторінці у Facebook.

"Fintech Farm закрила раунд інвестицій розміром 32 млн дол. Левову долю цієї суми буде витрачено на зарплати української команди", - йдеться у повідомленні.

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Як відомого, Fintech Farm має розробки у Азербайджані, Вʼєтнамі, Киргизстані, а у 2024 році відкриває проєкт в Індії.

Економічна правда

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Дубілет технології інвестиції
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