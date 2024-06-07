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У контрабандиста из Луцка изъяли 60 тысяч электронных сигарет на 26 миллионов 

Пятница, 7 июня 2024, 12:12 - Виктор Волокита
 

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области сообщили о подозрении волынянину, который занимался контрабандой и незаконной реализацией подакцизных товаров.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ. 

Как сообщается, в ходе следствия установлено, что житель города Луцка организовал нелегальный ввоз в Украину через таможенную границу электронных сигарет и готовых жидкостей к ним без марок акцизного налога. 

Контрабандную продукцию фигурант продавал на территории Украины. Товар присылал покупателям по почте. 

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Средства, полученные от незаконных действий, волынянин легализировал, используя их в своей предпринимательской деятельности.

Детективы БЭБ провели обыски в доме фигуранта, гаражах, где хранилась продукция, и в автомобилях, которыми ее перевозили. 

Изъято более 60 тысяч электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 26 млн грн. 

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Как отметили в пресс-службе, досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. 

Напомним:

У торговца контрафактным табаком для кальяна конфисковали товар на миллион. 

Экономическая правда

контрабанда табак
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