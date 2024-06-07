У контрабандиста из Луцка изъяли 60 тысяч электронных сигарет на 26 миллионов
Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области сообщили о подозрении волынянину, который занимался контрабандой и незаконной реализацией подакцизных товаров.
Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Как сообщается, в ходе следствия установлено, что житель города Луцка организовал нелегальный ввоз в Украину через таможенную границу электронных сигарет и готовых жидкостей к ним без марок акцизного налога.
Контрабандную продукцию фигурант продавал на территории Украины. Товар присылал покупателям по почте.
Средства, полученные от незаконных действий, волынянин легализировал, используя их в своей предпринимательской деятельности.
Детективы БЭБ провели обыски в доме фигуранта, гаражах, где хранилась продукция, и в автомобилях, которыми ее перевозили.
Изъято более 60 тысяч электронных сигарет и готовых жидкостей без марок акцизного налога. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 26 млн грн.
Как отметили в пресс-службе, досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд.
Напомним:
У торговца контрафактным табаком для кальяна конфисковали товар на миллион.
Экономическая правда