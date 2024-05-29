У торгівця контрафактним тютюном для кальяну конфіскували товар на мільйон 

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру організатору схеми з продажу нелегально виготовленого тютюну для кальяну.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як зазначили у пресслужбі, незаконну діяльність організував житель Київщини. Він налагодив постачання тютюнових виробів без марок акцизного податку та подальший їх продаж через пункти роздрібної торгівлі на Київщині, зокрема у Броварському районі.

Детективи Бюро провели обшуки за місцем зберігання продукції та вилучили з незаконного обігу підакцизні товари орієнтовною вартістю понад 1 млн грн.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів).

За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції.

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