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У торгівця контрафактним тютюном для кальяну конфіскували товар на мільйон 

Середа, 29 травня 2024, 14:39 - Віктор Волокіта

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру організатору схеми з продажу нелегально виготовленого тютюну для кальяну.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Як зазначили у пресслужбі, незаконну діяльність організував  житель Київщини. Він налагодив постачання тютюнових виробів без марок акцизного податку та подальший їх продаж через пункти роздрібної торгівлі на Київщині, зокрема у Броварському районі. 

Детективи Бюро провели обшуки за місцем зберігання продукції та вилучили з незаконного обігу підакцизні товари орієнтовною вартістю понад 1 млн грн.

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Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). 

За скоєне кримінальне правопорушення підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу до 170 тис. грн з конфіскацією та знищенням незаконно виготовленої продукції.

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БЕБ
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