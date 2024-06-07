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Из-за повреждения газопроводов без газа остаются потребители в 3 областях

Пятница, 7 июня 2024, 12:11 - Артур Крыжный
 
Getty Images

Из-за повреждения газопроводов и технических нарушений без газа остается более 3,3 тысячи абонентов в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Так, в Ивано-Франковском районе на двух газопроводах специалисты обнаружили утечки газа, из-за чего прекратили газоснабжение 2376 потребителей четырех населенных пунктов.

Из-за технологического нарушения в Бучанском районе Киевской области прекращено газоснабжение к 4 многоквартирным домам (802 квартиры).

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В Тернопольской области во время проведения земельных работ был поврежден подземный газопровод. Произошла утечка газа и прекращено газоснабжение 141 бытовому потребителю.

Напомним:

"Нафтогаз" будет обеспечивать газом производителей электроэнергии и тепла для поддержки энергосистемы Украины.

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Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Украина газ
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