Из-за повреждения газопроводов без газа остаются потребители в 3 областях

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Из-за повреждения газопроводов и технических нарушений без газа остается более 3,3 тысячи абонентов в трех областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Так, в Ивано-Франковском районе на двух газопроводах специалисты обнаружили утечки газа, из-за чего прекратили газоснабжение 2376 потребителей четырех населенных пунктов.

Из-за технологического нарушения в Бучанском районе Киевской области прекращено газоснабжение к 4 многоквартирным домам (802 квартиры).

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В Тернопольской области во время проведения земельных работ был поврежден подземный газопровод. Произошла утечка газа и прекращено газоснабжение 141 бытовому потребителю.

Напомним:

"Нафтогаз" будет обеспечивать газом производителей электроэнергии и тепла для поддержки энергосистемы Украины.

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Экономическая правда.