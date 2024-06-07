Из-за повреждения газопроводов без газа остаются потребители в 3 областях
Из-за повреждения газопроводов и технических нарушений без газа остается более 3,3 тысячи абонентов в трех областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Так, в Ивано-Франковском районе на двух газопроводах специалисты обнаружили утечки газа, из-за чего прекратили газоснабжение 2376 потребителей четырех населенных пунктов.
Из-за технологического нарушения в Бучанском районе Киевской области прекращено газоснабжение к 4 многоквартирным домам (802 квартиры).
В Тернопольской области во время проведения земельных работ был поврежден подземный газопровод. Произошла утечка газа и прекращено газоснабжение 141 бытовому потребителю.
Напомним:
"Нафтогаз" будет обеспечивать газом производителей электроэнергии и тепла для поддержки энергосистемы Украины.
Экономическая правда.