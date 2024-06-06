"Нафтогаз" постачатиме газ для виробників електроенергії

"Нафтогаз" забезпечуватиме газом виробників електроенергії та тепла для підтримки енергосистеми України.

Про це заявив голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Зараз енергетична система країни перебуває у вкрай складному стані. Ми розуміємо, що маємо підтримати стабільність у країні та готові забезпечити своїм ресурсом виробництво електроенергії там, де це наразі можливо", - сказав Чернишов.

За його словами, "Нафтогаз" має для цього ресурс.

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Чернишов додав, що при цьому суттєвою проблемою залишається заборгованість великих виробників тепла та електроенергії за газ.

"Потрібно розуміти, що ми вже зараз постачаємо ресурс цим підприємствам за ціною, встановленою державою. Ці кошти необхідні для стабільності газопостачання, тому вирішення боргової проблеми також є нагальним для стабільності системи", - додав він.

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Економічна правда