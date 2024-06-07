"Нафтогаз" передаст Харькову энергетическую установку, построенную в 2007 году
Группа Нафтогаз передаст Харькову газопоршневую энергетическую установку Deutz, которая может производить электрическую и тепловую энергию для нужд города.
Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".
Согласно сообщению, эта установка построена в 2007 году, однако не эксплуатировалась.
"Сейчас она реально может помочь прифронтовому городу-миллионнику во время войны и обеспечить теплом и электроэнергией жителей. Поэтому, когда город Харьков попросил передать эту установку - у нас не было никаких колебаний. Сейчас там она точно нужнее", - отметил Алексей Чернышев.
В сообщении также отмечается, что установка когенерационных установок и блочно-модульных котельных - один из подходов, который применяет Харьков для преодоления последствий постоянных обстрелов россиян, разрушающих энергосистему города.
"Это сделает город менее уязвимым, позволит обеспечить „островность" теплоснабжения, энергобезопасность и энергоэффективность", - добавили в "Нафтогазе"
Напомним:
"Нафтогаз" будет обеспечивать газом производителей электроэнергии и тепла для поддержки энергосистемы Украины.
Экономическая правда