В США начинают антимонопольные расследования в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia

Министерство юстиции США и Федеральная торговая комиссия (FTC) заключили соглашение, которое позволит им начать антимонопольные проверки в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia.

Об этом пишет Reuters.

Отмечается, что соглашение между двумя агентствами свидетельствует, что регуляторный контроль набирает обороты на фоне беспокойства по поводу концентрации в отраслях, которые формируют ИИ.

Microsoft и Nvidia не только доминируют в своих отраслях, но и являются двумя крупнейшими компаниями мира по рыночной капитализации.

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Американские антимонопольные органы публично выразили ряд беспокойств в отношении ИИ: от преимуществ, которые имеют компании Big Tech в доступе к данным, используемым для обучения моделей ИИ, до того, как генеративный ИИ влияет на рынок творческого труда, и до партнерских отношений между компаниями, которые потенциально могут быть использованы для обхода необходимых процедур рассмотрения слияний и поглощений.

Сообщается, что Минюст США возьмет на себя инициативу в расследовании того, нарушила ли Nvidia антимонопольное законодательство, в то время, как FTC изучит поведение OpenAI и Microsoft.

Nvidia занимает около 80% рынка микросхем ИИ, включая кастомные ИИ-процессоры, изготовленные компаниями, занимающимися облачными вычислениями, такими как Google, Microsoft и Amazon.

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Добавляется, что соглашение между двумя регуляторами было заключено после того, как FTC в январе этого года обязала OpenAI, Microsoft, Alphabet, Amazon и Anthropic предоставить информацию о недавних инвестициях и партнерствах с участием компаний, занимающихся разработкой ИИ, и поставщиков облачных сервисов.

Напомним:

Акции компании-производителя чипов Nvidia выросли до рекордных максимумов в среду, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став второй самой дорогой компанией в мире.

Доходы компании OpenAI за 2023 год превысили 2 млрд долл в годовом исчислении, а огромный успех ее флагманского продукта ChatGPT выводит компанию в число самых быстрорастущих технологических компаний в истории.