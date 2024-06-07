Эстония рассматривает возможность ограничения права россиян и белорусов на покупку недвижимости

Правительство Эстонии планирует ограничить покупку недвижимости для граждан России и Республики Беларусь, учитывая потребности безопасности.

Об этом сообщает ERR.

"Мы работаем над целью программы действий правительства по снижению риска того, что приобретенная недвижимость может быть использована для разведывательной деятельности, диверсий или любой антигосударственной деятельности", - заявил министр внутренних дел Лаури Ляенеметс.

Министр привел в пример Финляндию, где российский олигарх купил несколько островов, расположенных рядом со стратегически важными для Финляндии объектами, и построил на своей территории вертолетные площадки.

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Напомним:

Президент Эстонии Алар Карис провозгласил принятый парламентом в середине мая закон, который позволяет использовать замороженные в рамках санкций российские активы для компенсации Украине ущерба, нанесенного войной.