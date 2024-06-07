Киев в сложной ситуации, в некоторых районах не бывает света по 20 часов - эксперт

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Из-за большого сосредоточения критической инфраструктуры, которая забирает на себя часть потребления электричества, некоторые районы Киева не имеют электроэнергии по 20 часов.

Об этом заявил Директор центра исследования энергетики Александр Харченко в эфире "Украинской правды".

Так, он рассказал, что каждый день "Укрэнерго" доводит до местных облэнерго лимит потребления, часть которого сразу выделяется на работу критической инфраструктуры, остальное - распределяет между потребителями.

"У Киева эта проблема умножена на 2, потому что в городе критическая инфраструктура забирает вдвое больше, чем в среднем по стране. А соответственно частным потребителям и бизнесу остается ощутимо меньше, график становится сложнее и я знаю, что в некоторых районах города по 20 часов нет электричества. Это реальная ситуация", - рассказал он.

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По словам Харченко, Киев оказался в сложной ситуации и выразил надежду, что скоро вступит в действие новая методика расчетов графиков отключений.

Напомним:

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что в ночь с 7 на 8 июня выйдет в работу дополнительный блок на АЭС, что ненадолго улучшит ситуацию в энергосистеме.

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Экономическая правда.