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Укренерго: Днями в роботу вийде блок на АЕС, що тимчасово покращить ситуацію

П'ятниця, 7 червня 2024, 09:00 - Артур Крижний , Українська правда

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в ніч з 7 на 8 червня вийде в роботу додатковий блок на АЕС, що ненадовго покращить ситуацію в енергосистемі.

Джерело: Кудрицький в етері ток-шоу "Українська правди"

Пряма мова: "Ми очікуємо, що в ніч з п’ятниці на суботу вийде в роботу додатковий блок на АЕС і це на два тижні дасть приємну приварку до потужності, якою ми володіємо по всій енергосистемі. Тобто графіки не зникнуть, але стануть м’якші по всій енергосистемі".

Деталі: Він також зазначає, що з цим виведенням в роботу енергоблока областям буде легше дотримуватись лімітів. Але це покращення буде тимчасовим, адже попереду ще липень, коли на навантаження енергосистеми впливатиме спека.

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Українська правда.

енергетика АЕС Україна
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