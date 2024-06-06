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В "Дії" уже сгенерировали более 55 тысяч е-удостоверений ветерана

Четверг, 6 июня 2024, 17:17 - Алексей Павлыш

За несколько первых часов в приложении "Дія" было сгенерировано более 55 тысяч е-удостоверений ветерана.

Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента цифрового развития и трансформации Министерства по делам ветеранов Украины Надежда Адаменко.

"Отныне более 1 млн украинцев могут пользоваться электронным удостоверением ветерана вместо и без необходимости предъявления соответствующего удостоверения в бумажной форме, а также документа, удостоверяющего личность.

Только за несколько первых часов в приложении Дія было сгенерировано более 55 тысяч е-удостоверений ветерана", - заявила Адаменко.

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Отмечается, что сгенерировать электронное удостоверение в своем смартфоне могут лица, имеющие статус:

  • участника боевых действий
  • человека с инвалидностью вследствие войны
  • участника войны
  • пострадавшего участника Революции достоинства
  • члена семьи погибшего ветерана войны
  • члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.

В министерстве добавили, что удостоверение ветерана имеет уникальный QR-код, по которому можно проверить подлинность документа и данных о предъявителе, содержащихся в Едином госреестре ветеранов войны (ЕГРВВ).

"Использовать удостоверение ветерана в Дії можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством.

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Сейчас специалисты Минветеранов и Минцифры работают над исправлением технических ошибок, возникающих в процессе формирования е-удостоверения в Дії", - говорится в сообщении.

"Получаем обращения от граждан с необходимостью обновить данные. Мы выстроили алгоритм как это сделать, и в режиме реального времени общаемся с лицами и исправляем некоторые данные в реестре.

Работа продолжается, мы ожидаем, что в течение месяца все желающие смогут сгенерировать документ без проблем", - резюмировала Адаменко.

Напомним:

5 июня в приложении государственных услуг "Дія" появился новый цифровой документ защитников и защитниц - удостоверение ветерана.

Экономическая правда

Дія технології власть
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