В "Дії" уже сгенерировали более 55 тысяч е-удостоверений ветерана
За несколько первых часов в приложении "Дія" было сгенерировано более 55 тысяч е-удостоверений ветерана.
Об этом в эфире телемарафона заявила директор Департамента цифрового развития и трансформации Министерства по делам ветеранов Украины Надежда Адаменко.
"Отныне более 1 млн украинцев могут пользоваться электронным удостоверением ветерана вместо и без необходимости предъявления соответствующего удостоверения в бумажной форме, а также документа, удостоверяющего личность.
Только за несколько первых часов в приложении Дія было сгенерировано более 55 тысяч е-удостоверений ветерана", - заявила Адаменко.
Отмечается, что сгенерировать электронное удостоверение в своем смартфоне могут лица, имеющие статус:
- участника боевых действий
- человека с инвалидностью вследствие войны
- участника войны
- пострадавшего участника Революции достоинства
- члена семьи погибшего ветерана войны
- члена семьи погибшего защитника и защитницы Украины.
В министерстве добавили, что удостоверение ветерана имеет уникальный QR-код, по которому можно проверить подлинность документа и данных о предъявителе, содержащихся в Едином госреестре ветеранов войны (ЕГРВВ).
"Использовать удостоверение ветерана в Дії можно для получения льгот и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством.
Сейчас специалисты Минветеранов и Минцифры работают над исправлением технических ошибок, возникающих в процессе формирования е-удостоверения в Дії", - говорится в сообщении.
"Получаем обращения от граждан с необходимостью обновить данные. Мы выстроили алгоритм как это сделать, и в режиме реального времени общаемся с лицами и исправляем некоторые данные в реестре.
Работа продолжается, мы ожидаем, что в течение месяца все желающие смогут сгенерировать документ без проблем", - резюмировала Адаменко.
Напомним:
5 июня в приложении государственных услуг "Дія" появился новый цифровой документ защитников и защитниц - удостоверение ветерана.
Экономическая правда