Дефицит торгового баланса США вырос больше всего с октября 2022 года

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Дефицит торгового баланса США увеличился в апреле и составил 74,6 млрд долл, это наибольшее значение с октября 2022 года.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на данные Министерства торговли США.

Согласно сообщению, разрыв в торговле товарами и услугами вырос на 8,7% по сравнению с предыдущим месяцем до 74,6 млрд долл, поскольку стоимость импорта достигла самого высокого уровня.

Отмечается, что апрельский дефицит свидетельствует о том, что торговля снова станет фактором, сдерживающим экономический рост США.

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Хотя торговый баланс США улучшился с 2022 года, аппетит к импортным товарам может оставаться высоким, учитывая устойчивые потребительские расходы и резкий рост импорта товаров, в частности автомобилей, компьютеров и промышленных товаров

Стоимость импорта выросла на 2,4% до самого высокого показателя с середины 2022 года, тогда как экспорт увеличился на 0,8%. Эти цифры не скорректированы на инфляцию.

С учетом инфляции дефицит торговли товарами в апреле увеличился до 93,5 млрд долл, что является наибольшим показателем за год.

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Напомним:

В первом квартале 2024 года Соединенные Штаты опередили Китай как важнейшего торгового партнера Германии.

По прогнозам международных организаций, в этом году темп роста мировой торговли должен вырасти более чем вдвое, поскольку инфляция ослабляется, а бурный рост экономики США способствует повышению активности.