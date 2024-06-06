"Укрзализныця" назначила новый скоростной поезд Киев - Львов: когда будет курсировать

УЗ

"Укрзализныця" усиливает дневное сообщение Киева и Львова новым скоростным поездом Интерсити+ №741/742 Киев - Львов.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

По данным пресс-службы, двухэтажный электропоезд Škoda CityElefant будет отправляться из Киева в 14:45, Коростень 16:26-16:27, Подзамче 20:42-20:44, прибытие во Львов в 20:56.

"Обратно поезд будет отправляться из Львова в 08:10 с остановкой в Подзамче 08:21-08:23, Коростень 12:31-12:32, прибытие в Киев в 14:10", - добавили в пресс-службе.

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Там также добавили, что поезд будет отправляться по средам, пятницам и воскресеньям из Киева во Львов (первый рейс - 9 июня) и по понедельникам, четвергам и субботам - из Львова в Киев (первый рейс - 10 мая).

"Для более удобного проезда, у поезда предусмотрена остановка на станции Подзамче во Львове", - отметили в "Укрзалізниці".

Напомним:

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В мае "Укрзализныця" назначила дополнительный поезд на маршрут Киев - Сумы, который будет состоять из сидячих вагонов.

Экономическая правда