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"Укрзалізниця" призначила потяг на маршрут Київ - Суми: коли курсуватиме

Середа, 15 травня 2024, 16:27 - Артур Крижний

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг на маршрут Київ - Суми, який складатиметься із сидячих вагонів.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Оперативно посилюємо транспортний звʼязок Сумщини зі столицею призначенням додаткового денного поїзда №279/280 Київ – Суми", - йдеться у повідомленні.

Так, поїзд курсуватиме щодня з 18 до 26 травня та відправлятиметься з Києва о 07:33. Прибуття до кінцевої станції Суми о 13:19, у зворотний шлях поїзд вирушатиме із Сум о 14:50 та прибуватиме до станції Київ-Пасажирський о 20:47.

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Складатиметься поїзд буде із сидячих вагонів. Зупинки передбачені на станціях Дарниця, Ніжин, Бахмач, Конотоп, Путивль, Ворожба, Білопілля.

Нагадаємо:

"Укрзалізниця" розробила та запускає в бета-режимі оновлений сайт для купівлі залізничних квитків. 

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