Фонд гарантирования в мае продал активы обанкротившихся банков на 160 миллионов

В системе Prozorro.Продажи в течение мая провели 29 успешных аукционов по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма результативных торгов - более 160,4 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

Отмечается, что 69% этой суммы - 111,3 млн грн - составила продажа недвижимого имущества, находящегося на балансе банков.

Остальные - 49,1 млн грн - составила продажа прав требования по кредитным договорам, дебиторской задолженности перед банками, транспорта, основных средств и монет.

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Статистика успешных аукционов по итогам месяца в разрезе банков:

ПАО "ПРОМИНВЕСТБАНК" - 104,2 млн грн;

АО "ЗЛАТОБАНК" - 41,7 млн грн;

ПАО "БАНК ФОРВАРД" - 4,3 млн грн;

АО "УКРСТРОЙИНВЕСТБАНК" - 3,8 млн грн;

АО "МЕГАБАНК" - 3,2 млн грн;

АО "АКБ „КОНКОРД" - более 1,1 млн грн;

ПАО "АКБ „КАПИТАЛ" - 1,1 млн грн;

ПАО "ЧБРР" - 0,6 млн грн;

АО "АЙБОКС БАНК" - 0,4 млн грн.

"На сегодня, по результатам успешных аукционов за май, получена оплата за 18 лотов на сумму 7,5 млн грн. Средства за 11 лотов, на сумму 152,9 млн грн, пока ожидаются", - говорится в сообщении банка.

Кроме того, в течение мая еще 0,8 млн грн банки получили от непосредственной продажи активов.

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Напомним:

В системе Prozorro.Продажи в течение апреля провели 51 успешный аукцион по реализации активов банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Сумма результативных торгов - более 262,8 млн грн.