Война в Украине сделала Корею центром производства оружия, более быстрым и дешевым чем США и ЕС

K9 Thunder - южнокорейская 155-мм самоходная гаубица. фото: Getty Image

После начала большой войны России в Украине доход от экспорта ведущей южнокорейской оборонной компании Hanwha Aerospace вырос в 11 раз до 1,1 млрд долл, а ее акции подскочили на 350%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Hanwha Aerospace - ведущий оборонный подрядчик Южной Кореи, производит вооружение уже почти 50 лет и никогда не останавливался, даже когда зарубежные конкуренты перешли на истребители шестого поколения и беспилотные дроны.

До недавнего времени военные аналитики считали Hanwha пережитком, а ее продукцию устаревшей для войны 21 века. Однако война в Украине, которая почти полностью ведется на земле, доказала их неправоту.

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Устаревшие бронетехника и боеприпасы Hanwha пользуются высоким спросом, ведь компания может доставить их быстрее и дешевле, чем компании США или ЕС. За два года после российского вторжения годовой доход Hanwha от экспорта оружия вырос в одиннадцать раз до 1,1 млрд долл, это составляет 26% от общих продаж компании. Ее акции за это время выросли примерно на 350%.

В статье говорится, что возрождение Hanwha отражает дыру в мировой оборонной промышленности. Американские и европейские производители сосредоточились на производстве стратегического высокоточного оружия и других передовых технологий. В то же время многие страны считают эти системы слишком дорогими, или же их отпугивает потребность высококвалифицированных кадров.

"США имеют 40% мировых оборонных систем, но они не могут сделать все. Мы сосредотачиваемся на средневесах, самоходных пушках, бронемашинах, танках. В этом мы уже глобально конкурентоспособны. Это не обязательно то, на что мы хотели бы тратить деньги в идеале, но мы вынуждены это делать из-за Северной Кореи.", – сказал генеральный директор Hanwha Aerospace Сон Чжэ Ил.

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В статье отмечается, что сейчас, когда американские и европейские производители оружия пытаются перезапустить или нарастить производство, Hanwha предлагает покупателям преимущества бесперебойного производства, незыблемых цепей поставок и быстрой доставки.

Hanwha может собрать свою флагманскую гаубицу K9 примерно за 180 дней – в два-три раза быстрее конкурентов. Благодаря меньшим затратам ее продукция также дешевле. Та же гаубица K9 стоит около 3,5 млн долларов, что примерно на половину или треть дешевле, чем у мировых конкурентов.

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Экономическая правда