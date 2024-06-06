Илона Маска в очередной раз подвинули с места самого богатого человека планеты: кому удалось

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Бернар Арно, французский миллиардер и генеральный директор конгломерата роскоши LVMH, обогнал Илона Маска и стал самым богатым человеком мира после того, как акции его компании выросли почти на 1,5% на торгах в Европе.

Об этом сообщает издание Forbes.

"С состоянием в 210,1 миллиарда долларов Арно обогнал генерального директора Tesla, чье состояние составляет 208,6 миллиарда долларов.", - пишет издание.

В четверг состояние Арно выросло на $7,7 млрд, а акции LVMH подскочили на 1,45% до $830.

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"5.5%. Именно на столько выросли акции LVMH с начала года. Для сравнения, акции Tesla, которые составляют около трети состояния Маска, упали почти на 30% с начала 2024 года", - отметило Forbes.

Отвоевав у основателя Amazon Джеффа Безоса второе место в мае, Маск обошел Арно позже в том же месяце после того, как его стартап в сфере искусственного интеллекта xAI привлек 6 миллиардов долларов при предварительной оценке в 18 миллиардов долларов. После последнего раунда финансирования, по оценкам Forbes, доля Маска в xAI составляет 14,4 миллиарда долларов.

Напомним:

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Основатель компаний Tesla и SpaceX, владелец Х, американский миллиардер Илон Маск по итогам 2023 года остался самым богатым человеком мира.

В начале мая стало известно, что французский бизнесмен Бернар Арно, который имеет контрольный пакет в компании LVMH, занял первое место в рейтинге самых богатых людей мира.

Экономическая правда.