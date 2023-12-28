Маск за підсумками року залишився найбагатшою людиною світу
Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.
Про це свідчить рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg - Bloomberg Billionaires Index.
Згідно з ним, статки Маска на 28 грудня становлять 238 мільярдів доларів та зросли з початку року на 101 млрд дол.
На другому місці рейтингу - французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 млрд дол. На третьому - засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 млрд дол.
До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли:
- засновник Microsoft Білл Гейтс (140 млрд дол);
- колишній СЕО Microsoft Стів Балмер (130 млрд дол);
- засновник Meta Марк Цукерберг (129 млрд дол);
- співзасновник компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж (127 млрд дол);
- засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (124 млрд дол);
- співзасновник компаній Google, Alphabet Сергій Брін (120 млрд дол);
- американський інвестор і філантроп Воррен Баффет (120 млрд дол).
Також до рейтингу найбагатший людей світу від Bloomberg потрапив один українець - олігарх Рінат Ахметов, статки якого оцінили в 5,77 млрд дол (з початку року зросли на 437 млн дол). Він посів 471 сходинку рейтингу.
Економічна правда