Маск за підсумками року залишився найбагатшою людиною світу

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Засновник компаній Tesla і SpaceX, власник Х, американський мільярдер Ілон Маск за підсумками року залишається найбагатшою людиною світу.

Про це свідчить рейтинг мільярдерів від агентства Bloomberg - Bloomberg Billionaires Index.

Згідно з ним, статки Маска на 28 грудня становлять 238 мільярдів доларів та зросли з початку року на 101 млрд дол.

На другому місці рейтингу - французький бізнесмен Бернар Арно, який має контрольний пакет у компанії LVMH, зі 179 млрд дол. На третьому - засновник і колишній гендиректор Amazon Джефф Безос, статки якого оцінюють у 178 млрд дол.

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До першої десятки найбагатших людей світу також увійшли:

засновник Microsoft Білл Гейтс (140 млрд дол);

колишній СЕО Microsoft Стів Балмер (130 млрд дол);

засновник Meta Марк Цукерберг (129 млрд дол);

співзасновник компаній Google, Alphabet Ларрі Пейдж (127 млрд дол);

засновник і голова корпорації Oracle Ларрі Еллісон (124 млрд дол);

співзасновник компаній Google, Alphabet Сергій Брін (120 млрд дол);

американський інвестор і філантроп Воррен Баффет (120 млрд дол).

Також до рейтингу найбагатший людей світу від Bloomberg потрапив один українець - олігарх Рінат Ахметов, статки якого оцінили в 5,77 млрд дол (з початку року зросли на 437 млн дол). Він посів 471 сходинку рейтингу.

Економічна правда

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