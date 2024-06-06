Подозреваемые в хищении 20 млн УЗ пошли на сделку со следствием и получили условный срок 

В среду, 5 июня, коллегия судей Высшего антикоррупционного суда утвердила соглашение о признании виновности по делу о завладении средствами АО "Укразализныця" в сумме 21,5 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

По условиям соглашения, обвиняемые безоговорочно признали свою виновность в инкриминируемых им преступлениях, частично возместили причиненный их действиями ущерб в размере 10,7 млн гривен, путем перечисления указанных денежных средств на счет АО "Укрзализныця" и обязались возместить остальной ущерб, в течение 30 рабочих дней после вступления в законную силу приговора.

Бывший работник частного предприятия признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины. Экс-руководитель субъекта хозяйствования признана виновной в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 УК Украины.

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По данным издания "Слово и дело", речь идет о бывшем директоре ООО "Инкомм" Надежде Богдан и экс-финансовом директоре ООО "Союз-Энерго" Дмитрии Цивуне.

Каждому из осужденных назначено наказание в виде лишения свободы на срок четыре года шесть месяцев, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в юридических лицах частного права, на срок один год один месяц, со штрафом одна тысяча необлагаемых минимумов доходов граждан.

Оба осужденных освобождены от отбывания основного наказания в виде лишения свободы сроком на четыре года шесть месяцев с испытанием сроком на один год один месяц.

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Напомним:

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов компании "Sia Royal Pay Europe", которая связана с букмекером 1xbet, в доход государства на сумму более 1,8 млрд грн.

Экономическая правда