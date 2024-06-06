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"Эпицентр" начал строительство своей первой АЗС: где будет располагаться

Четверг, 6 июня 2024, 11:54 - Артур Крыжный
 
"Епицентр"

Сеть "Эпицентр" начала строить свою первую заправочную станцию, которая будет расположена на Киевщине в поселке Калиновка.

Об этом сообщает издание "НефтеРынок" со ссылкой на соответствующую документацию.

"Эпицентр К" строит свою первую заправку на территории компании, где расположен логистический центр "Калиновка", таможенный терминал и завод по производству керамической плитки и керамогранита в поселке Калиновка Киевской области", - пишет издание.

На АЗС будет осуществляться реализация дизтоплива и бензина марки А-95+ и А-95. Для хранения горючего предусмотрено два подземных резервуара объемом по 100 кубических метров. Годовой объем нефтепродуктов будет составлять до 10500 кубических метров.

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В здании АЗК будут расположен магазин по продаже сопутствующих товаров и кафе для быстрого питания посетителей. Общая площадь земельного участка, на котором размещается предприятие, составляет 0,3 га.

Напомним:

Сеть "Эпицентр" открывает новый торговый центр на Троещинском жилом массиве в Киеве. Он начнет работу 6 апреля и станет уже десятым объектом сети в столице Украины.

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Экономическая правда.

Эпицентр АЗС
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