Шулявский путепровод: с победителя тендера на ремонт взыщут миллиард из-за нарушения законодательства

КГП

Хозяйственный суд удовлетворил иск Киевской городской прокуратуры о взыскании в государственный бюджет более 1 млрд гривен с победителя тендера на реконструкцию Шулявского путепровода.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"По материалам Национального антикоррупционного бюро Украины Киевской городской прокуратурой было установлено, что общество, которое признано победителем в открытых торгах по закупке за средства местного бюджета работ по реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском и Шевченковском районах г. Киева нарушило законодательство в сфере экономической конкуренции", - говорится в сообщении.

Так, Антимонопольным комитетом признано, что победитель торгов и еще одно общество совершили во время участия в аукционе антиконкурентные согласованные действия (действовали не самостоятельно, а согласовывали свои действия и не соревновались между собой).

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Во исполнение заключенного еще в 2018 году договора с победителем торгов, последний получил более 1 млрд гривен из местного бюджета. Однако работы по реконструкции транспортной развязки до сих пор не закончены.

Учитывая изложенное, Киевская городская прокуратура обратилась в Хозяйственный суд города Киева с иском в интересах государства о признании недействительными решения тендерного комитета, договора генерального подряда и применения соответствующих последствий путем взыскания указанной суммы в доход государства. Суд удовлетворил иск.

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Экономическая правда.