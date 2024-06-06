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"Укрэнерго" отменит закупку кондиционеров после скандала в СМИ

Четверг, 6 июня 2024, 11:15 - Артур Крыжный
 

"Укрэнерго" отменит закупку кондиционеров и не возобновит тендерную процедуру пока не будут отменены все отключения света.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

"Сегодня тендер на закупку систем кондиционирования будет отменен. Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тендер на замену сплит-систем кондиционирования в компании начали готовить в начале 2024 года, когда энергосистема покрывала потребности потребителей. Кондиционеры планировали приобрести для охлаждения технических помещений аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала.

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"Мы все покупаем в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов", - продолжили в пресс-службе.

Отмечается, что во избежание манипуляций, тендер будет отменен. Тендерная процедура возобновится тогда, когда будут отменены все отключения.

Напомним:

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НЭК "Укрэнерго" объявила тендер на закупку кондиционеров с ожидаемой стоимостью в 629 тыс грн.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия Укрэнерго Украина
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