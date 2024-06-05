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Після збільшення дефіциту енергії "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів

Середа, 5 червня 2024, 18:10 - Віктор Волокіта

НЕК "Укренерго" оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тис грн. 

Оголошення розміщене в системі "Прозорро". 

"Укренерго" планує придбати 4 чотири комплекти кондиціонерних систем:

- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A
- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E
- 2  спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.

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У суму також увійде установка систем кондиціонування.

Видання LIGA.net звернуло увагу, що закупівля планується "для потреб апарату управління".

Нагадаємо:

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Останніми днями "Укренерго" неодноразово повідомляло про суттєве збільшення  дефіциту в енергосистемі. Одна з причин - зріс  рівень споживання через використання кондиціонерів. 

Економічна правда

Укренерго електроенергія
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