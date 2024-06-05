Після збільшення дефіциту енергії "Укренерго" оголосило тендер на закупівлю кондиціонерів
НЕК "Укренерго" оголосила тендер на закупівлю кондиціонерів з очікуваною вартістю у 629 тис грн.
Оголошення розміщене в системі "Прозорро".
"Укренерго" планує придбати 4 чотири комплекти кондиціонерних систем:
- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E та дротовим пультом керування RC-EX3A
- Кондиціонер спліт-система інверторний 80м2 8/9кВт 2,1/2,3кВт в комплекті з мережевим адаптером SC-BIKN2-E
- 2 спліт-системи канальні середньонапірні інверторні 125м2 12,5/14кВт 4,4/3,7кВт.
У суму також увійде установка систем кондиціонування.
Видання LIGA.net звернуло увагу, що закупівля планується "для потреб апарату управління".
Нагадаємо:
Останніми днями "Укренерго" неодноразово повідомляло про суттєве збільшення дефіциту в енергосистемі. Одна з причин - зріс рівень споживання через використання кондиціонерів.
Економічна правда