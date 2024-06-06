Apple отстала в гонке за искусственный интеллект, однако в ближайшее время от компании ожидают свершений - WSJ

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Компания Apple, которая еще недавно была самой дорогой в мире, уступает конкурентам, которые быстрее среагировали на развитие ИИ. Компания в ближайшее время собирается представить свои разработки, что может изменить ситуацию.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

После многих лет осторожности с общим искусственным интеллектом, Apple собирается представить новые функции на следующей неделе. Речь в частности идет об обновлении голосового ассистента Siri.

Последний раз знаменитый ассистент, один из последних проектов соучредителя Apple Стива Джобса, над которым он работал перед смертью, был полностью переработан в 2020-2021 годах. В начале в компании предложили удивительные возможности, которые может иметь мощный голосовой ассистент с искусственным интеллектом.

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Новая Siri, способная работать на iPhone и без подключения к интернету, поразила людей своей скоростью, разговорными возможностями и точностью, с которой она понимала команды пользователя. По словам людей, знакомых с этой работой, проект под кодовым названием Project Blackbird также предусматривал создание Siri с возможностями сторонних разработчиков приложений.

Однако во внутреннем конкурсе, состоявшемся накануне 10-й годовщины запуска Siri, победил конкурирующий проект. Известное как Siri X, более скромное обновление предусматривало перенос большего количества существующего программного обеспечения Siri на iPhone с удаленных серверов, чтобы повысить скорость и конфиденциальность голосового помощника. Усовершенствование Siri X было представлено в 2021 году.

Осторожность и характерная для Apple секретность, а также осторожность, которую она проявляет при модернизации устройств, где аппаратное и программное обеспечение безупречно интегрированы, мешали ее ранним усилиям на арене ИИ, говорят люди. Сейчас она оказалась в необычном положении, когда ей приходится рисковать.

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На следующей неделе на ежегодной Всемирной конференции разработчиков Apple компания собирается присоединиться к гонке вооружений в сфере искусственного интеллекта, которая, по мнению многих, будет определять будущее технологий. Производитель iPhone пытается догнать Microsoft, Alphabet, Google и других конкурентов, которые начали интегрировать генеративный ИИ в свои основные продукты.

Хотя ожидается, что Apple не догонит ведущих инноваторов в области ИИ в ближайшее время, компания готовится представить функции ИИ с впечатляющими возможностями, которые также максимизируют конфиденциальность пользователей - проблема, которая будет ключевой для раскрытия полного потенциала ИИ-помощников.

Напомним:

Акции компании-производителя чипов Nvidia выросли до рекордных максимумов в среду, а рыночная оценка достигла отметки в 3 триллиона долларов. Таким образом, Nvida обогнала Apple, став второй самой дорогой компанией в мире.

Apple объявила о соглашении между компанией и OpenAI об интеграции ChatGPT в операционную систему iPhone.

Экономическая правда