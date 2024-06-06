Meta получила 11 жалоб из-за нарушения права конфиденциальности ЕС при обучении ИИ

Компания Meta получила 11 жалоб относительно новых правил обучения ИИ, которые используют персональные данные пользователя без согласия. Правила могут противоречить нормам ЕС по конфиденциальности.

Об этом сообщает Reuters.

По словам адвокационной группы NOYB ("Не твое дело"), недавние изменения в политике конфиденциальности Meta, которые вступают в силу 26 июня, позволят ей использовать многолетние личные сообщения, частные изображения или данные онлайн-отслеживания для своей технологии искусственного интеллекта. Группа призвала национальные надзорные органы немедленно принять меры для прекращения такого использования.

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Цель ссылается на законный интерес к использованию данных пользователей для обучения и развития своих генеративных моделей ИИ и других инструментов ИИ, которыми можно делиться с третьими сторонами.

NOYB уже подал несколько жалоб против Meta и других крупных технологических компаний из-за вероятных нарушений Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR), который грозит штрафами до 4% от общего мирового оборота компании за нарушение.

"Перекладывание ответственности на пользователя является абсолютно абсурдным. Закон требует от Meta получить согласие на использование, а не предоставлять скрытую и обманчивую форму отказа.

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Если Meta хочет использовать ваши данные, они должны спросить вашего разрешения. Вместо этого они заставили пользователей умолять, чтобы их исключили", - заявляет основатель NOYB Макс Шремс.

NOYB обратился в органы защиты данных в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Ирландии, Нидерландах, Норвегии, Польше и Испании с просьбой начать срочную процедуру в связи с неизбежными изменениями.

Напомним:

Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Meta Platforms Inc. на 3,5 миллиона евро за нечестную коммерческую практику по созданию и управлению учетными записями социальных сетей Facebook и Instagram.

Meta представила новые функции генеративного ИИ для рекламодателей на своих платформах. Обновления будут внедрены в течение этого года и будут включать полную генерацию изображений и текстов.

Экономическая правда