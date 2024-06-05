Cisco запустила фонд на $1 миллиард для инвестиций в искусственный интеллект

Компания-производитель телекоммуникационного оборудования Cisco объявила о запуске инвестфонда на 1 млрд долл для стартапов, которые занимаются разработкой и исследованием искусственного интеллекта.

Об этом пишет Reuters.

Таким образом Cisco присоединилась к ряду крупных технологических компаний, которые спешат приобрести доли в небольших фирмах, занимающихся искусственным интеллектом.

"Компания через свое инвестиционное подразделение инвестирует, в частности, в Cohere, Mistral AI и Scale AI, и уже выделила почти 200 миллионов долларов из фонда", - пишет агентство.

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Стартап Scale AI, который работает с данными ИИ, оценивается почти в 14 млрд долл, тогда как разработчики так называемых базовых моделей Cohere и Mistral ведут переговоры с инвесторами о привлечении средств на сумму 5 млрд долл каждый.

За последние несколько лет Cisco осуществила более 20 приобретений и инвестиций в сфере ИИ, способствуя развитию генеративного ИИ, машинного обучения и интеграции ИИ в свой портфель.

Напомним:

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Компании Nvidia Corp. и Cisco Systems объединяют усилия, чтобы облегчить корпорациям создание собственной вычислительной инфраструктуры искусственного интеллекта, пытаясь вывести эту технологию за пределы крупных центров обработки данных

Экономическая правда