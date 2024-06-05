Фонд госимущества заявил о рекордном количестве участников на приватизационных аукционах

Среднее количество участников на аукционах по приватизации госимущества за 5 месяцев этого года составило 5,34, что является рекордом за время работы Фонда госимущества Украины.

Об этом сообщил глава ФГИУ Виталий Коваль.

"Для сравнения, в сентябре-декабре 2022 года среднее количество участников составляло 3,54. А в 2023 году - 4,8", - заявил Коваль.

Сообщается, что в течение января - мая в аукционах ФГИУ приняли участие 999 участников.

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По мнению Коваля, увеличение конкуренции на аукционах, организованных Фондом, свидетельствует о том, что ФГИУ работает открыто на основе честных торгов в электронной системе Prozorro.Продажи, а сама приватизация, как никогда, актуальна.

Напомним:

В Фонде госимущества заявили, что продажа первых объектов большой приватизации ожидается в июле-августе этого года. Среди главных объектов - Ocean Plaza, "Аэрок", гостиница "Украина" и "ОГХК".

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Экономическая правда