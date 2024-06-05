Экспорт британской одежды в ЕС упал на 63% из-за бюрократической волокиты с Brexit

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Экспорт британской одежды и обуви, проданной в страны ЕС, упал с 7,4 млрд фунтов стерлингов в 2019 году до 2,7 млрд фунтов стерлингов в 2023 году.

Об этом сообщает The Guardian.

Новое исследование показывает, насколько сложные правила и волокита на границе сдерживали фирмы от торговли через Ла-Манш.

Согласно данным исследования, такое падение экспорта одежды и обуви способствовало падению продаж всех непродовольственных товаров в ЕС на 18%.

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Единственными секторами, которые увеличили экспортные продажи за тот же период, были здоровье и красота, а также садоводство, компенсировав некоторое падение в одежде и обуви.

Авторы исследования также отмечают, что больше всего пострадали малые и средние предприятия, которые столкнулись с большим бременем бюрократии, чем транснациональные компании.

Британские фирмы, которые ранее перепаковывали импортные товары, изготовленные в Азии, для продажи в ЕС, теперь реорганизовали свои цепочки поставок, создав офисы на едином рынке, чтобы обойти таможенные правила ЕС.

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Напоминаем:

Мэр Лондона, лейборист Садик Хан заявил, что выход Великобритании из Евросоюза уже привел к сокращению размера ее экономики на 6%, что составляет 140 миллиардов фунтов (более 162 миллиардов евро).

Выход Великобритании из состава Европейского союза привел к потере 330 000 работников для британской экономики.