Brexit вже коштував Британії понад 160 млрд євро

Мер Лондона, лейборист Садік Хан заявив, що вихід Великої Британії з Євросоюзу вже призвів до скорочення розміру її економіки на 6%, що становить 140 мільярдів фунтів (понад 162 мільярди євро).

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

Очільник столиці Сполученого Королівства представив дослідження, згідно з яким економіка Великої Британії стала на 162 мільярди євро меншою, ніж була б, якби країна залишилася в ЄС.

Незалежний аналіз, проведений Cambridge Econometrics на замовлення мерії, свідчить про те, що обсяг національної економіки на шість відсотків менший, ніж був би, якби Лондон залишився в митному союзі та єдиному ринку ЄС.

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Оцінка консалтингової компанії ґрунтується на економічному моделюванні, якби країна не проголосувала за вихід.

Також було підраховано, що Сполучене Королівство має на 1,8 мільйона робочих місць менше (падіння на 4,8%), ніж воно мало б в іншому випадку.

"Зараз очевидно, що Brexit не працює. Жорсткий варіант Brexit, який ми отримали, тягне нашу економіку вниз і підвищує вартість життя", – сказав Хан у своїй заяві, опублікованій перед промовою, яку він має виголосити пізніше в четвер.

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У своєму виступі мер Лондона підтримає більш відкриті дебати про недоліки виходу з ЄС та потенційні переваги повернення до єдиного ринку.

Його позиція є незручною для лідера лейбористів Кіра Стармера, який раніше виступав проти Brexit, але тепер пообіцяв зробити так, щоб вихід з ЄС працював.

Стармер виключив приєднання до єдиного ринку або митного союзу в межах ЄС, але наполягає на тому, що Британія може укласти "набагато кращу" для себе угоду, наслідуючи стандарти ЄС у сферах охорони довкілля, праці та харчових продуктів.

У дослідженні стверджують, що економічні збитки продовжуватимуться, якщо Британія залишиться поза межами єдиного ринку, а реальна валова додана вартість (ВДВ) до 2035 року буде приблизно на 311 мільярдів фунтів (10,1 відсотка) нижчою, ніж вона була б в іншому випадку.

Нагадуємо:

Раніше опитування показало, що більшість британців підтримали б повернення Сполученого Королівства до єдиного ринку ЄС.

Інші опитування за останні місяці також засвідчили, що більшість британців зараз вважають Brexit помилкою. Дані за 2022 рік засвідчили рекордні показники імміграції у Британію, удвічі більше, ніж у рік перед Brexit.

Перед цим президентка Єврокомісії на питання, чи вважає вона, що Британія зможе коли-небудь знову приєднатися до ЄС, зазначила, що це справа для наступного покоління: "Я постійно кажу своїм дітям: ви повинні це виправити. Ми все зіпсували, ви повинні це виправити".