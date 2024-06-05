Треть промышленных предприятий ожидает роста цен на продукцию

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Каждое 3 промышленное предприятие в ближайшие три месяца ожидает роста отпускных цен своей продукции.

Об этом свидетельствует исследование Госстата.

Также сообщается, что у четверти промышленных предприятий количество заказов уменьшилось, а 59% - загружены в соответствии с сезоном. Но несмотря на такую загруженность 39% руководителей предприятий оценивают количество заказов как существенно меньше обычной.

При этом, 98% респондентов указали, что, по их мнению, экспортный спрос сейчас отсутствует.

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Большинство опрошенных руководителей также отметили, что в ближайшее время достаточно трудно прогнозировать работу бизнеса.

По оценке руководителей и менеджеров промышленного сектора в целом по Украине, объем производства вырос у 25% компаний и не претерпел никаких изменений у 50%.

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Напомним:

Нацбанк прогнозирует, что в ближайшие месяцы рост потребительских цен умеренно ускорится из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и увеличения расходов бизнеса на оплату труда.