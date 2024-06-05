БЭБ разоблачило чиновника, который помог передать фирме 2 га земли и нанес 3,5 млн убытков

Детективы Теруправления Бюро экономической безопасности в Киевской области разоблачили руководителя земельного отдела Обуховского городского совета, который, злоупотребляя своим служебным положением, нанес более 3,5 млн грн убытков местному бюджету.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

В ходе досудебного расследования установлено, что чиновник незаконно вывел более 2 гектаров из состава земель природно-заповедного фонда.

Чтобы изменить целевое назначение земельного участка, находящегося в коммунальной собственности, чиновник обратился в местный Госгеокадастр с соответствующим письмом. В дальнейшем, действуя в интересах частной компании, он подал на утверждение сессии местного совета недостоверный отчет об экспертной денежной оценке земельного участка, которая составила 13 млн грн.

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Служащий знал, что в отчете неверно определено целевое назначение земли, что влияет на ее стоимость.

Однако соответствующий земельный участок был продан одному из субъектов хозяйствования по заниженной цене.

Размер нанесенного материального ущерба местному бюджету превысил 3,5 млн гривен, что также подтверждается заключением судебной оценочно-земельной экспертизы по определению рыночной стоимости участка.

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Сейчас руководителю земельного отдела сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Напомним:

Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с прокурорами Офиса Генерального прокурора разоблачили действующих и бывших работников Одесской таможни, которые помогали компании-экспортеру уклониться от уплаты налогов более чем на 13 млн грн.

Экономическая правда