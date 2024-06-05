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НБУ обжалует судебное решение о возвращении на рынок банка "Конкорд"

Среда, 5 июня 2024, 15:17 - Виктор Волокита

Национальный банк обжалует в апелляции решение Днепропетровского окружного административного суда от 29 мая 2024 года о признании противоправным и отмене решения регулятора об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "АКБ „Конкорд".

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка. 

НБУ напоминает, что в августе 2023 года Национальный банк принял решение об отзыве банковской лицензии у АО "АКБ „КОНКОРД" и его ликвидации.

Произошло это из-за систематического нарушения банком требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

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Напомним:

Фонд гарантирования вкладов начнет продажу активов 10 банков, которые ликвидируются, с начальной ценой всех лотов 1 967,5 млн грн. Среди этих банков - АКБ "Конкорд". 

Экономическая правда

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Нацбанк банк суд финансы
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