McDonald's проиграл конкуренту дело за товарный знак Big Mac

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Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's потеряла товарный знак Big Mac для продуктов из птицы в пользу ирландского конкурента - сети фастфуда Supermac's.

Такое решение в среду, 5 июня, принял Генеральный суд Европейского союза, передает LIGA.net.

"McDonald's не доказал настоящего использования в течение непрерывного пятилетнего периода в Европейском Союзе в отношении определенных товаров и услуг", - говорится в решении суда.

В основе решения европейского суда лежит попытка Supermac's в 2017 году запретить использование McDonald's названия Big Mac, которое американская компания зарегистрировала в 1996 году для продуктов из мяса и птицы, а также услуг, предоставляемых в ресторанах.

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Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO) отклонило заявление Supermac's и подтвердило использование McDonald's этого термина для сэндвичей с мясом и курицей, что побудило ирландскую компанию обжаловать это решение.

Supermac's, открывшая свои первые рестораны в Голуэе в 1978 году, продает гамбургеры с говядиной и курицей, а также жареные куриные наггетсы и сэндвичи.

Генеральный суд отклонил доказательства McDonald's и частично аннулировал и изменил решение EUIPO.

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Решение может быть обжаловано в Суде Европейского Союза, высшем судебном органе Европы.

Напомним:

Ресторан сети McDonald's, расположенный возле Центрального железнодорожного вокзала Киева, закрывается на реконструкцию до конца осени.