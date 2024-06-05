Украина отменила двойное налогообложение с Японией

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Верховная Рада ратифицировала межправительственную конвенцию об устранении двойного налогообложения с Японией, которая была подписана в феврале 2024 года.

Об этом говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.

Новой конвенцией установили порядок распределения прав налогообложения доходов, получаемых резидентами одного государства в другом, в частности, ограничили право страны, являющейся источником дохода, на:

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налогообложение дивидендов (5%);

процентов (10% и 5%);

роялти (5%).

Кроме того, в конвенции установили договоренности по обмену налоговой информацией между соответствующими органами Украины и Японии и прописали механизмы, по которым компании могут оспаривать начисленные налоги, если они не соответствуют условиям соглашения.

"Подписание этого соглашения открывает новые возможности для наших стран, способствует созданию благоприятных условий для инвестиций и укреплению экономических отношений между Украиной и Японией", — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Напоминаем:

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Правительства Украины и Японии 19 февраля подписали Конвенцию об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращения налоговых уклонений и избежания.

8 марта председатель ФГИУ встретился с представителями агентства JICA и японской компанией "Toho Titanium" для обсуждения возможности инвестирования в титановую отрасль Украины.