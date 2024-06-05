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В Минэкономики заверяют, что ускоряют привлечение средств на восстановление энергетики

Среда, 5 июня 2024, 13:27 - Виктор Волокита

Министерство экономики будем работать с партнерами из ЕБРР и Европейским инвестиционным банком над тем, чтобы быстрее привлечь средства Ukraine Facility на восстановление энергетики.

Об этом заявил заместитель Министра экономики Алексей Соболев на совещании с участием бизнеса, представителей государственной и региональной власти в Киеве 4 июня.

Как отметили в пресс-службе Минэкономики, среди ключевых вопросов, которые поднимал во время совещания бизнес, - доступ к финансовым ресурсам, необходимым для реализации проектов распределенной генерации.

"Один из инструментов, который зарекомендовал себя очень хорошо и который государство может предложить бизнесу, - льготное кредитование по программе 5-7-9. Сейчас Правительство готовит решение о расширении этой программы на проекты распределенной генерации. 

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Это до 150 миллионов гривен кредита на льготных условиях, что достаточно для реализации небольших проектов", - рассказал Соболев. 

В Минэкономики также напомнили, что готовится законопроект об освобождении от налогообложения импорта оборудования для электрогенерации.

Напомним:

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В рамках программы Ukraine Facility в 2024 году предусмотрено от 1 млрд до 1,5 млрд евро на поддержку бизнеса. 70% - для малых и средних предприятий. 

Экономическая правда

бизнес Минэкономики энергетика
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