Аналитики призвали власть отказаться от идеи "кэшбэка на украинское": какая причина

Девять аналитических центров Украины призвали власть отказаться от "кэшбэка на украинское" из-за обременительной нагрузки на госбюджет.

Об этом сообщает объединение аналитических центров "Экономическая экспертная платформа".

Так, по мнению аналитических центров реализация предложенного механизма поддержки отечественных производителей является финансово обременительной для Государственного бюджета и довольно сложной в администрировании.

Кроме этого, будут нарушены конституционные права граждан Украины в части получения доступа к их частной жизни, а именно их покупок.

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Отмечается, что несправедливый механизм кэшбека, который действует исключительно через торговые сети - в дальнейшем исказит условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже имеют доминирующую рыночную силу. Такой механизм нанесет вред мелким производителям и реализаторам и таким образом в дальнейшем усилит рыночную власть крупных розничных сетей.

"Учитывая указанное, аналитические центры призывают представителей власти отказаться от контрпродуктивной для экономики страны идеи о введении кэшбека за приобретение украинских товаров и сосредоточиться на институциональных улучшениях условий ведения бизнеса в Украине, в частности реализации важных проектов по перезагрузке БЭБ, ГНС, ГТС", - говорится в сообщении.

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Напомним:

В рамках новой государственной программы кэшбека "Покупай украинское", граждане Украины смогут получить компенсацию части оплаты товаров и услуг, произведенных в Украине.

Экономическая правда.