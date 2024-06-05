Фонд гарантирования вкладов отсудил у связанных лиц Артем-банка 30 миллионов 

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Хозяйственный суд г. Киева полностью удовлетворил иск Фонда гарантирования вкладов к связанным лицам ПАО "Артем-банк", присудив взыскать в пользу Фонда 29,6 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В Фонде уточнили, что речь идет о деле №910/10354/21 и добавили, что 22 мая суд частично удовлетворил иск Фонда к связанным лицам этого банка по делу №910/9833/21 на сумму 630 тыс грн.

Также, по одному из дел (№910/4149/21) Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда ранее присудил взыскать со связанных лиц этого банка около 16 млн грн, полностью удовлетворив иск Фонда.

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Как было установлено, уже во время осуществления ликвидационной процедуры АО "Артем-банк", его менеджмент до признания банка неплатежеспособным принимал решения, на основании которых в дальнейшем был осуществлен ряд заведомо убыточных операций.

"В частности, было принято решение об инвестировании в ценные бумаги (инвестиционные сертификаты) низкого финансового качества, без проведения надлежащей оценки рисков, на значительные суммы, что прямо противоречило интересам АО „Артем-банк" и его кредиторам и в итоге нанесло значительные убытки", - говорится в сообщении Фонда.

Напомним:

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15 ноября 2016 года Артем-банк был признан неплатежеспособным.

Национальный банк принял решение отозвать банковскую лицензию и ликвидировать "Артем-банк" 15 декабря 2016 года.

В 2019 году Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам "АРТЕМ-БАНК".

Экономическая правда