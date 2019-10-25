В Україні ліквідували черговий банк

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам "АРТЕМ-БАНК".

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"23 жовтня 2019 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК" було подано документи державному реєстратору юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - заявили в ФГВФО.

"У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про завершення виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам Публічного акціонерного товариства "АРТЕМ-БАНК", - йдеться в повідомленні.

Нагадуємо:

15 листопада 2016 року Артем-банк був визнаний неплатоспроможним.

Національний банк прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати "Артем-банк" 15 грудня 2016 року.

Як заявляла заступниця голови НБУ Катерина Рожкова, 94% всіх вкладників "Артем-банк" отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантовану суму ФГВФО у 200 тис. грн.

В НБУ повідомляли, що проблеми з обслуговуванням кредитів (кредитний портфель на 80% був непрацюючим) призвели до втрати ліквідності "Артем-Банк" з початку листопада 2016 року.

Економічна правда