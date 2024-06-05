За время большой войны 58 компаний подсанкционных лиц перешли в собственность Украины

За два года большой войны 58 украинских компании, которые принадлежали коллаборационистам, россиянам или лицам, которые с ними связаны и поддерживали войну, перешли в собственность Украины.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными Опендатабот.

Отмечается, что более полусотни компаний, принадлежавших подсанкционным лицам, перешли в собственность Украины с начала полномасштабного вторжения. Из них только 13 бизнесов принадлежали россиянам. У остальных 45 компаний учредители имели тесные связи с агрессором или поддерживали войну в Украине.

По словам заместителя министра юстиции Инны Богатых, механизм взыскания, который использует Украина, является уникальным в мировой практике. В таких делах важно идти с соблюдением международных норм и национальных требований законодательства, чтобы решения не были обжалованы в международных судах.

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Кроме того, сложным является и сам процесс доказывания связей подсанкционного лица с конкретными активами. Ведь обычно в таких случаях делают все возможное, чтобы максимально "замаскировать" активы, и используют для этого каждый раз все более креативные способы

Всего за более чем два года большой войны Минюст подал 48 исковых заявлений. Из них 40 уже удовлетворены в пользу государства, а решение по 1 делу пока не вступило в законную силу.

"Еще 7 подобных дел сейчас находятся на судебном рассмотрении. Еще 7 дел по искам Минюста сейчас находятся на рассмотрении ВАКС и Апелляционной палаты ВАКС. В целом можно сказать, что 98% исковых требований, заявленных о взыскании активов, судом удовлетворяется", - рассказывает Богатых.

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По данным Опендатабот по состоянию на 24 февраля 2022 года в украинских реестрах было 18940 компаний с владельцами из РФ.

Напомним:

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) удовлетворил иск Министерства юстиции к бывшему министру образования времен Януковича Дмитрию Табачнику.