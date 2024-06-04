"Укрнафта" объявила тендер на закупку 15 автоцистерн с ожидаемой стоимостью в 100 миллионов 

ПАО "Укрнафта" объявило тендер на закупку 15 новых автоцистерн для перевозки горюче-смазочных материалов.

Соответствующая информация размещена в Рrozorro, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно объявлению, ожидаемая стоимость закупки - 98,75 млн грн (без НДС), автоцистерны должны быть поставлены до конца 2024 года, заявки принимаются до 5 июня.

"Укрнафта" в 2023 г. увеличила добычу нефти с конденсатом на 3% (на 39,9 тыс. тонн) по сравнению с 2022 годом - до 1 млн 409,9 тыс. тонн, газа - на 5,8% (на 60,4 млн куб. м), до 1 млрд 97,4 млн куб. м.

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Компания определяет стратегической целью до 2027 года удвоить добычу нефти и природного газа до 3 млн тонн и 2 млрд куб. м соответственно.

"Укрнафта" - крупнейшая нефтедобывающая компания Украины, является оператором национальной сети АЗС из 537 станций, из которых действуют 456. Компания реализует комплексную программу восстановления деятельности и обновления формата автозаправочных станций своей сети. С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карточки "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач".

Крупнейшим акционером "Укрнафты" является НАК "Нафтогаз Украины" с долей 50%+1 акция.

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Напомним:

"Укрнафта" начала прием заявок от инвесторов на восстановление добычи на 30 ликвидированных скважинах путем забурки боковых стволов.

Экономическая правда