В "Укрнафті" планують відновити видобуток на 30 ліквідованих свердловинах

"Укрнафта" почала прийом заявок від інвесторів на відновлення видобутку на 30 ліквідованих свердловинах шляхом забурки бокових стовбурів.

Про це заявив заступник директора ПАТ "Укрнафта" Володимир Гришаненко, повідомляє пресслужба компанії.

"Ревіталізація свердловин - це важливий елемент підвищення видобутку. Спеціалісти компанії провели аудит ліквідованих свердловин, які є власністю "Укрнафти".

Всього таких 4222. З них 2100 знаходяться у межах спецдозволів "Укрнафти". З цих двох тисяч 700 - в межах контурів запасів. Тобто, можна їх відновлювати та отримувати додатковий видобуток", - пояснили в "Укрнафті".

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"План на 2024 рік - розпочати відновлення 30 свердловин шляхом буріння бокових стовбурів, Вже є зацікавлені компанії, які отримали доступ до бази геологічних даних по цих свердловинах", - додав Гришаненко.

"Укрнафта", як власник свердловини та спецдозволу, має усю необхідну інфраструктуру, здійснює видобуток та оперує видобутими вуглеводнями.

Інвестор отримує кошти за рахунок генерації кешфлоу відновленою свердловиною. Угода укладається за принципами Risk Service Agreement", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у рамках угоди інвестор зобов'язується провести роботи з відновлення видобутку - це може бути власними силами або шляхом залучення підрядників "під ключ", при цьому "Укрнафта" здійснює операційний контроль.

"Інвестор отримує 70% коштів, які генерує відновлена свердловина, поки не поверне вкладені інвестиції. Після цього він отримуватиме 50% коштів", - додали в "Укрнафті".

Нагадаємо:

ПАТ "Укрнафта" запустила чергову високодебітну свердловину на Заході України. Дебіт - 54 тонни нафти на добу.

Економічна правда