Исландия дополнительно предоставит Украине на поддержку энергетики почти 700 тысяч евро
Вторник, 4 июня 2024, 16:53 -
Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй вклад страны.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
Как говорится в сообщении, в предыдущий раз Исландия перечислила в Фонд более 2 миллионов евро.
То есть, общая сумма взноса этой страны-партнера в Фонд возрастет до 2,72 млн евро.
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Напомним:
Общая сумма взносов в Фонд составляет более 494 миллионов евро.
Недавно правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики, из которого около 42,5 миллиона евро партнеры направят в Фонд поддержки энергетики Украины.
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