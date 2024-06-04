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Исландия дополнительно предоставит Украине на поддержку энергетики почти 700 тысяч евро

Вторник, 4 июня 2024, 16:53 - Виктор Волокита

Исландия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины дополнительные 667 тысяч евро. Это уже второй вклад страны. 

Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.

Как говорится в сообщении, в предыдущий раз Исландия перечислила в Фонд более 2 миллионов евро. 

То есть, общая сумма взноса этой страны-партнера в Фонд возрастет до 2,72 млн евро.

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Напомним:

Общая сумма взносов в Фонд составляет более 494 миллионов евро.

Недавно правительство Швеции приняло решение о предоставлении нового пакета помощи для нужд украинской энергетики, из которого около 42,5 миллиона евро партнеры направят в Фонд поддержки энергетики Украины.

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энергетика электроэнергия Исландия Минэнерго
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