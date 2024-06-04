Вслед за Киевом: экстренные отключения вводят еще в двух областях
Вторник, 4 июня 2024, 15:30 -
Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме экстренные отключения света применяют в Киевской и Донецкой областях.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.
Напомним:
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Из-за превышения лимитов энергетики вводят экстренные отключения света в Киеве.
Экономическая правда.
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