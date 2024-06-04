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Вслед за Киевом: экстренные отключения вводят еще в двух областях

Вторник, 4 июня 2024, 15:30 - Артур Крыжный

Из-за тяжелой ситуации в энергосистеме экстренные отключения света применяют в Киевской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"К сожалению, тяжелая ситуация в энергосистеме после обстрелов РФ продолжается. Поэтому по указанию Укрэнерго, применяются экстренные отключения в Киевской и Донецкой областях", - говорится в сообщении.

Напомним:

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Из-за превышения лимитов энергетики вводят экстренные отключения света в Киеве.

Экономическая правда.

энергетика электроэнергия ДТЭК Украина
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Экономическая правда
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