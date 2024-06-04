Учредители индустриальных парков получат безвозвратные средства на инженерно-транспортную инфраструктуру

В Украине основатели индустриальных парков получат безвозвратные средства на строительство инженерно-транспортной инфраструктуры или компенсацию расходов на подключение к электросетям.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 4 июня

"Это сумма до 150 млн грн, что будет покрывать до половины расходов, а для деоккупированных территорий - до 80% расходов", - рассказал Шмыгаль.

Он напомнил, что сейчас в Украине уже зарегистрирован 81 индустриальный парк.

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"Ожидаем, что процесс ускорится, и эти площадки будут привлекать значительные объемы внутренних и внешних инвестиций", - отметил премьер-министр.

Напомним:

В конце мая Кабинет министров Украины включил индустриальные парки "Тячев" на Закарпатье и "Смела" в Черкасской области в Реестр индустриальных парков.

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Экономическая правда