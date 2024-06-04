В "Укрэнерго" назвали причины увеличения дефицита электроэнергии 

Сегодня, 4 июня, дефицит в энергосистеме несколько больше, чем вчера, поскольку вырос уровень потребления из-за использования кондиционеров, кроме того, облачность препятствует работе солнечных электростанций.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Согласно сообщению, также уменьшился объем импорта электроэнергии из стран Европы.

"Лимиты потребления электроэнергии действуют во всех регионах Украины в течение суток. При превышении лимитов потребления облэнерго применяют графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" также сообщили, что со вчерашнего дня в плановый ремонт выведена одна из высоковольтных воздушных линий, соединяющих украинскую энергосистему с объединенной энергосетью континентальной Европы. И это не повлияло на общий объем импорта электроэнергии из Европы - пропускная способность ремонтируемой линии распределена между другими межгосударственными линиями передачи электроэнергии.

Напомним:

Во вторник, 4 июня, дефицит в энергосистеме прогнозируется в течение всех суток. Его объем будет выше, чем в понедельник.

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