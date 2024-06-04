МХП сократил чистую прибыль втрое и потерял от войны $10 миллионов

Пищевой и агротехнический холдинг МХП, крупнейший в Украине производитель курятины, в первом квартале 2024 года получил $16 млн чистой прибыли, что более чем в три раза уступает результату первого квартала 2023 года ($49 млн).

Об этом говорится в отчете холдинга на Лондонской фондовой бирже во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Снижение обусловлено преимущественно ослаблением курса украинской гривны относительно доллара США и евро, что привело к убытку от курсовой разницы в размере $40 млн по сравнению со скромной прибылью в $4 млн за трехмесячный период, завершившийся 31 марта 2023 года", - говорится в отчете.

Согласно документу, выручка группы в январе-марте-2024 сократилась на 4% - до $719 млн, в том числе экспортная - на 2,6%, до $453 млн, что составляет 63% от общей выручки.

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Снижение выручки преимущественно связано с сокращением вкладов и сегмента птицеводства, и сегмента растительного масла, отметил МХП. Уточняется, что снижение выручки от птицеводства можно объяснить снижением объемов продаж куриного мяса, что частично компенсируется ростом цен, тогда как значительное увеличение объемов продаж в секторе растительных масел лишь частично смягчило эффект падения цен на них.

В то же время валовая прибыль МХП увеличилась в первом квартале этого года на 18% - до $170 млн главным образом благодаря росту валовой прибыли в птицеводстве и смежных отраслях, а также положительному эффекту переоценки биологических активов и сельскохозяйственной продукции вследствие увеличения запасов куриного мяса и роста цен.

Согласно отчету, скорректированная EBITDA (за вычетом МСФО 16) увеличилась на 3% - до $119 млн, тогда как операционная прибыль осталась неизменной на уровне $84 млн: рост валовой прибыли сопровождался также увеличением расходов на оплату труда в рамках коммерческих, общих и административных расходов, что является результатом значительных усилий по индексации, начатых с 1 апреля 2023 года.

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"Учитывая продолжающуюся неопределенность, связанную с войной, и связанную с этим необходимость сохранения ликвидности для поддержания текущей коммерческой деятельности компании, директора решили не объявлять окончательные дивиденды за 2023 финансовый год. За трехмесячный период, завершившийся 31 марта 2024 года, промежуточные дивиденды не объявлялись", - говорится в документе.

Как сообщалось, в четвертом квартале 2023 года чистая прибыль МХП снизилась по сравнению с четвертым кварталом 2022 года на 47% - до $20 млн, тогда как выручка - на 5%, до $727 млн. Отмечалось, что экспортная выручка холдинга за октябрь-декабрь-2023 упала на 14,1% - до $422 млн, или 58% от общей выручки, против 64% в январе-декабре-2022.

В то же время операционная прибыль МХП в четвертом квартале 2023 года увеличилась на 16% - до $92 млн, а скорректированная EBITDA (за вычетом МСФО 16) - на 6%, до $116 млн.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года расходы, связанные с войной, составили $10 млн по сравнению с $6 млн в первом квартале 2023 года.

Кроме того, МХП сообщило, что в результате обстрела оккупационными войсками 17 мая в Одесской области полностью разрушен склад, частично арендованный компанией для хранения замороженных продуктов из мяса курицы МХП, что привело к потере продукции птицеводства на сумму $8 млн (балансовая стоимость - около $7 млн).

Компания также отметила, что приняла меры на случай перебоев с электричеством и подготовила альтернативные варианты для замены поставок из национальной энергетической сети, которая остается под постоянной угрозой обстрелов.

"На момент публикации все наши производственные мощности в Украине продолжают работать практически на полную мощность", - констатируется в отчете.

МХП - крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

Напомним:

Антимонопольный комитет Украины 14 марта разрешил компании бизнесмена Юрия Косюка "Мироновский хлебопродукт" (MHP SE) создать птицефабрику в Саудовской Аравии.

Экономическая правда