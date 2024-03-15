АМКУ дозволив МХП відкрити компанію у Саудівській Аравії
Антимонопольний комітет України 14 березня, дозволив компанії бізнесмена Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (MHP SE) створити птахофабрику в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
"Надано дозвіл компаніям Desert Hills Veterinary Services Company Limited (м. Ер-Ріяд, Королівство Саудівська Аравія) і MHP SE (м. Лімасол, Республіка Кіпр) на створення спільного підприємства у місті Ер-Ріяд Королівства Саудівської Аравії", — йдеться на сайті АМКУ.
У вересні торік МХП уклав акціонерну угоду про створення спільного підприємства з Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) - дочірньої компанією Tanmiah Food Company — провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході.
Згідно з нею, DHV належатиме 55% акцій, а МХП — 45% акцій спільного підприємства.
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У січні Антимонопольний комітет дозволив агрохолдингу "МХП" придбати акції ТОВ "Овочева скарбниця", що займається переробкою та консервуванням овочів.