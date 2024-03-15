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АМКУ дозволив МХП відкрити компанію у Саудівській Аравії

П'ятниця, 15 березня 2024, 12:51

Антимонопольний комітет України 14 березня, дозволив компанії бізнесмена Юрія Косюка "Миронівський хлібопродукт" (MHP SE) створити птахофабрику в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

"Надано дозвіл компаніям Desert Hills Veterinary Services Company Limited (м. Ер-Ріяд, Королівство Саудівська Аравія) і MHP SE (м. Лімасол, Республіка Кіпр) на створення спільного підприємства у місті Ер-Ріяд Королівства Саудівської Аравії", — йдеться на сайті АМКУ.

У вересні торік МХП уклав акціонерну угоду про створення спільного підприємства з Desert Hills Veterinary Services Company Limited (DHV) -  дочірньої компанією Tanmiah Food Company — провідного постачальника м'яса птиці та іншої м'ясної продукції на Близькому Сході.

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Згідно з нею, DHV належатиме 55% акцій, а МХП — 45% акцій спільного підприємства.

Нагадуємо:

У січні Антимонопольний комітет дозволив агрохолдингу "МХП" придбати акції ТОВ "Овочева скарбниця", що займається переробкою та консервуванням овочів. 

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МХП компанії АМКУ Саудівська Аравія
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Економічна правда
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