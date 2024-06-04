Борьба с AMD: Intel выпустила серверные процессоры, чтобы вернуть себе долю рынка
Intel выпустила следующее поколение серверных процессоров Xeon, пытаясь вернуть себе долю рынка центров обработки данных, и показала, что ее чипы ускорителя искусственного интеллекта Gaudi 3 будут стоить намного дешевле, чем продукция конкурентов.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Чипы Xeon шестого поколения имеют решающее значение для Intel, которая неуклонно теряет долю рынка центров обработки данных в пользу Advanced Micro Devices.
Согласно данным Mercury Research, доля Intel на рынке чипов x86 для центров обработки данных за последний год сократилась на 5,6 процентных пунктов до 76,4%, а AMD теперь занимает 23,6%.
Ошибки в производственном процессе Intel позволили AMD занять эту нишу, поскольку последняя использует Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. для производства своих чипов.
Серверные процессоры Xeon 6 выпускаются в двух основных вариантах: более крупная, более мощная версия и модель "эффективности", которую Intel предложила в качестве замены чипам предыдущего поколения.
Для достижения того же уровня вычислительной мощности, что и в чипах второго поколения, им теперь понадобится примерно на 67% меньше серверных стоек с моделью "эффективность", которая предназначена для обслуживания медиа, веб-сайтов и выполнения вычислений в базах данных.
"Проще говоря, повышаем производительность, снижаем энергопотребление", - сказал исполнительный директор Intel Пат Гелсингер на выставке Computex.
Напомним:
Компания Advanced Micro Devices представила свои новейшие процессоры искусственного интеллекта и подробно рассказала о своем плане разработки в течение следующих двух лет, стремясь бросить вызов лидеру отрасли Nvidia.
Экономическая правда.